Premier Rutte bij herdenking holocaust

Premier Rutte is zondag 27 januari aanwezig bij de Nationale Holocaust Herdenking. De minister-president legt een krans bij het Spiegelmonument ‘Nooit meer Auschwitz’ in Amsterdam. Hij doet dat samen met staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en diens ‘kinder-staatssecretaris’ Mookie Saluna. Ook minister Fred Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is bij de herdenking.

De Nationale Holocaust Herdenking vindt ieder jaar plaats in het Wertheimpark in Amsterdam, op de laatste zondag in januari. Dit jaar spreken de voorzitter van het Nederlands Auschwitzcomité, Jacques Grishaver, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité 4 & 5 mei.

Mookie Saluna (15) werd vorig jaar samen met Mariam Yousfi (13) en Floris Vooren (13) benoemd tot kinder-bewindspersonen. Zij zullen het ministerie van VWS een jaar lang voorzien van slimme tips en adviezen om het beleid beter en kindvriendelijker te maken.