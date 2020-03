Premier en Kamers eren overleden Jos van Kemenade

Premier Mark Rutte en de Eerste en Tweede Kamer hebben de onlangs overleden minister van Staat Jos van Kemenade herdacht en geëerd. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib prees zijn idealistische instelling, maatschappelijke betrokkenheid en zijn inzet om het onderwijs te verbeteren om gelijke kansen voor iedereen te realiseren.

De vroegere PvdA-leider Joop den Uyl haalde de destijds nog maar 36-jarige Van Kemenade naar Den Haag, die in hem de ideale onderwijsminister zag vanwege zijn ideeën over de hervorming van het onderwijs.

Net als Arib memoreerde Rutte eraan dat de PvdA’er het „hele huis van Thorbecke” heeft bewoond door alle functies die hij heeft bekleed. Naast het ministerschap was Van Kemenade Tweede Kamerlid, burgemeester van Eindhoven en commissaris van de Koningin in Noord-Holland, waarna hij in 2002 minister van Staat werd.

Rutte: „Wat hem dreef was een diepgewortelde overtuiging dat sociale ongelijkheid slecht was voor het land en slecht voor het individu. En goed onderwijs voor iedereen was voor hem dé manier om daar wat aan te doen. Aan dat principe, aan dat ideaal, bleef hij zijn leven lang trouw”. Ook was de premier onder de indruk van zijn menselijke vriendelijkheid en wees hij op zijn legendarische werklust.

Eerste Kamervoorzitter Jan de Bruijn zei dat Van Kemenade „bovenal een verstandig idealist was voor wie gelijke kansen voor iedereen en betrokkenheid van de burger bij het bestuur de grootste drijfveren waren.”

De PvdA’er overleed 19 februari op 82-jarige leeftijd na een kort ziekbed.