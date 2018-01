Premier Curaçao teleurgesteld in Venezuela

Minister-president van Curaçao Eugene Rhuggenaath is teleurgesteld in de beslissing van Venezuela om de sluiting van de grenzen met Curaçao, Aruba en Bonaire te verlengen. De Venezolaanse vicepresident Tareck El Aissami maakte dinsdag bekend dat de sluiting van de grenzen wordt verlengd.

„Samen met Aruba is Curaçao al enkele dagen in nauw overleg met Venezuela over de bestrijding van de smokkel. We hebben daarover ook al afspraken gemaakt. Dan vind ik het jammer dat het land zich op deze manier opstelt”, aldus Rhuggenaath.

Volgens Rhuggenaath hebben de bewoners van de eilanden er veel last van dat geen groente en fruit vanuit het buurland wordt aangevoerd. Ook het vliegverkeer heeft hinder.

De premier zegt hoop te hebben dat Venezuela snel de grenzen weer opent. „Daar is ons beleid ook volledig op gericht.”