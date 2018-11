Premie voor marechaussees die blijven

Wachtmeesters bij de marechaussee krijgen een premie van 1250 euro bruto per halfjaar als ze in dienst blijven. Hiermee hoopt de Koninklijke Marechaussee meer medewerkers te behouden. Nu is de uitstroom onder de wachtmeesters bij de marechaussee nog zo groot dat sprake is van een continu operationeel probleem, staat in het KMarMagazine van Defensie.

De marechaussee heeft er taken bijgekregen en heeft daarom extra mensen nodig. De premie van 1250 euro per halfjaar, die wordt uitgekeerd in 2019 en 2020, is bedoeld voor wachtmeesters met een zogenoemd fase 2 en 3 contract. In fase 1 moeten wachtmeesters vakbekwaam worden. Doordat veel wachtmeesters vertrekken, verliest de marechaussee veel expertise en ervaring op de werkvloer.

Om het werk aantrekkelijker te maken, worden ook de opleidingsmogelijkheden verruimd. De komende tijd moeten er meer maatregelen volgen. Zo moet er een oplossing komen voor de extra kosten die medewerkers soms moeten maken als ze bijvoorbeeld op een andere locatie worden ingezet. Die kosten worden nu nog onvoldoende vergoed, erkent commandant van de marechaussee Harry van den Brink.