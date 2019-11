‘Premie lager, zorgverzekering toch duurder’

Hoewel de meeste zorgpremies volgend jaar nauwelijks omhoog gaan of zelfs dalen, zijn veel mensen waarschijnlijk toch duurder uit met hun zorgverzekering. Dat komt doordat de collectiviteitskorting die zorgverzekeraars bieden omlaag gaat van maximaal 10 procent tot 5 procent, zegt Peter Ruys van vergelijkingssite Zorgkiezer.

Vooral mensen die zo’n verzekering hebben bij werkgevers die nu nog deze maximale korting krijgen gaan dit merken. „Voor hen wordt een collectieve verzekering een stuk minder interessant”, aldus Ruys.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) besloot vorig jaar om vanaf 2020 de maximale collectiviteitskorting die verzekeraars mogen geven te halveren van 10 naar 5 procent. Twee derde van Nederland is collectief verzekerd voor zijn zorgverzekering via de werkgever, sportclub of gemeente.

Zorgverzekeraar CZ maakte dinsdag bekend dat de premie van de basisverzekering volgend jaar daalt met 3,85 euro tot 120,95 euro per maand. Dat komt volgens het concern onder meer doordat de zorgkosten naar verwachting wat minder hard zullen stijgen. „De verlaging van de korting betekent voor sommige collectief verzekerden een verhoging van de nettopremie”, voegt de verzekeraar er aan toe.

Ook VGZ verlaagt zijn zorgpremie, met 1 euro tot 119,95 euro per maand. Concurrent Menzis maakte daarvoor een verhoging van de premie bekend, met 1 euro tot 123 euro per maand.