Predikantsechtpaar Kalkman uit Moordrecht krijgt postuum Yad Vashem-onderscheiding

Het synodaal gereformeerde predikantsechtpaar Kalkman uit Moordrecht krijgt volgend jaar postuum de Yad Vashem-onderscheiding Rechtvaardige onder de Volkeren.

Reden is dat het gezin Kalkman in de oorlogsjaren 1942 tot 1945 de Joodse onderduikster Catharina Six tot Oterleek-Kuipers (1886-1968), een adellijke weduwe zonder kinderen, in de pastorie opnam. De vrouw stond bekend onder de schuilnaam Ina Hoogeboom-Ouwehand.

Dat maakte de Historische Vereniging Moordrecht vrijdag bekend. Vrijwilliger Henk van Kerkhof dook in de archieven en sprak met een boerenechtpaar dat een kast van „tante Ina” had gekregen. Ook ontdekte hij schriftelijk bewijs van het naoorlogse plaatselijke noodcomité dat Six tot Oterleek bij de Kalkmannen had gewoond.

Ds. Dirk Pieter Kalkman (1899-1969) en Klaasje Kalkman-Kuipers (1892-1959) kregen de vraag om haar in huis op te nemen van ds. Henk Post uit Rijnsburg, broer van verzetsleider Johannes Post. De vrouw zelf bezocht tijdens en na de oorlog boeren om melk en eieren voor armlastige Moordrechtenaren te vragen.

Canadese nazaten van het echtpaar Kalkman zullen komend jaar de onderscheiding in ontvangst nemen op de Israëlische ambassade in Toronto.