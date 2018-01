Predikanten en prominente Ajax-supporter op Amsterdamse CU-lijst

Predikanten, een advocaat, een Kamerlid en de woordvoerder van de supportersclub van voetbalvereniging Ajax. De vijftig kandidaten op de lijst van de ChristenUnie in Amsterdam vertonen een gevarieerd beeld. Onder aanvoering van lijsttrekker Don Ceder probeert de CU een plek in de Amsterdamse raad te krijgen.

Opmerkelijk is de naam van ds. Paul Visser, predikant-pionier van de protestantse Noorderkerk in Amsterdam, waarvan ook SGP-lijsttrekker Paula Schot lid is. Ds. Visser trok in 2012 de aandacht met de column ”De ellende van christelijke partijen”. Op de CU-lijst bevindt hij zich nu in gezelschap van diverse collega’s, zoals ds. Paul den Hertog, voorganger van een samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlandse Gereformeerde Kerken, Jurjen ten Brinke (Hoop voor Noord) en lijstduwer ds. Orlando Bottenbley, sinds september verbonden aan een baptistengemeente in Amsterdam-West. Onder de kandidaten zijn ook een Iraanse, Dominicaanse en Nigeriaanse voorganger.

Op nummer 13 staat Sander Huisman, die onder meer „erg actief” is bij Ajax, als tweede voorzitter en woordvoerder van de supportersclub. Tweede-Kamerlid Voordewind staat op plek 49. De CU voert campagne onder de titel ”Ons Amsterdam”, zo maakte ze dinsdag bekend.