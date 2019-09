‘Praagse’ Rembrandt na 70 jaar op reis

Het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen haakt ook aan bij het Rembrandt-jaar, waarmee we in Nederland uitbundig memoreren dat de grote meester 350 jaar geleden stierf. Het gezaghebbende Duitse museum, onder de rook van de beroemde Dom van Keulen, opent op 1 november Inside Rembrandt 1606-1669, waar behalve zestig werken van Rembrandt zelf ook schilderijen van tijdgenoten als Lievens, Flinck en Bol te bewonderen zullen zijn.

Het Praagse museum Národní galerie Praha leent een schilderij uit dat Rembrandt in 1634 maakte van een geleerde in zijn studeerkamer. Het werk gaat voor het eerst in zeventig jaar weer op reis naar het buitenland, kondigde een woordvoerder van het Keulse museum dinsdag aan. Verder zijn er bruiklenen in aantocht uit Los Angeles, New York, Stockholm, München, Stuttgart en Amsterdam.

Er is op de expositie niet alleen aandacht voor het werk van Rembrandt, maar ook voor diens levensverhaal en voor de vraag: waarom zijn mensen in de hele wereld nou zo dol op Rembrandt?

Vanaf 3 oktober loop het Keulse museum al vooruit op het evenement, met Rembrandts graphische Welt, een expositie van dertig etsen.