PowNews Flits keert niet terug op tv

PowNews Flits keert niet meer terug in de programmering van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De uitzendingen voegden volgens de NPO weinig toe aan wat PowNed overdag al op internet doet. Volgens de NPO zijn de zes minuten zendtijd aan nieuwsflitsen op NPO 3 in wederzijds overleg gestopt.

PowNed-voorzitter Dominique Weesie liet echter weten dit jaar terug te komen op de buis met een aantal nieuwe programma’s. „Maar onze ambitie is om meer voor online te maken, we willen steeds meer naar een combinatie van online en tv. Het is lastig om jongeren nog te bereiken, onze doelgroep zit minder bij lineaire tv en is veel op social media te vinden. Zo maken we nu bijvoorbeeld een serie over de bitcoin. Deze komt voor de zomer op tv en er komt een bitcoin-journaal online.”

Komende zondag zendt PowNed de omstreden documentaire Captain Henk uit, over No Surrender-baas Henk Kuipers. Ook is de omroep bezig met een documentaire over de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen, genaamd De slag om Rotterdam.