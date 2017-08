Postzegels waarschijnlijk weer duurder

De prijs van postzegels gaat waarschijnlijk weer omhoog. PostNL mag de tarieven voor het versturen van post volgend jaar met 7,1 procent verhogen, bepaalde de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

PostNL mag nu bepalen met hoeveel het de prijzen verhoogt. Het postbedrijf zegt in een reactie binnenkort een beslissing te zullen nemen over een tariefvoorstel aan de ACM, zodat in oktober of november de nieuwe tarieven bekend kunnen worden gemaakt.

De ACM houdt in de gaten of het postbedrijf op een rendabele manier de post kan bezorgen, zonder dat bedrijven en consumenten te veel betalen voor onder meer postzegels. Aan de hand daarvan bepaalt de toezichthouder jaarlijks of en hoeveel de tarieven mogen stijgen.

Postzegels zijn de laatste jaren al flink duurder geworden. PostNL ziet zich gedwongen de prijzen telkens op te voeren nu er steeds minder brieven worden verstuurd. Een postzegel voor gewone binnenlandse post kost nu 78 cent. Dat was in 2012 nog 50 cent.

De afgelopen jaren heeft PostNL volgens de ACM wel steeds winst gemaakt op het basispakket. In 2016 lag was de winstmarge 6,3 procent. Dit ligt onder het maximale rendement dat PostNL wettelijk mag behalen.