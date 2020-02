Poststukken ontploft bij bedrijven in Amsterdam en Kerkrade

Bij bedrijven in Amsterdam in Kerkrade zijn woensdag poststukken ontploft. Niemand is gewond geraakt. De Amsterdamse politie spreekt van een mogelijke bombrief, of dat ook in Kerkrade het geval is, is volgens een politiewoordvoerder nog onduidelijk.

In Amsterdam vond de ontploffing om 08.00 uur plaats bij een postsorteercentrum van ABN Amro aan de Bolstoen. Een half uur later volgde de klap bij een postsorteerbedrijf aan de Wiebachstraat in Kerkrade.

Het is nog onbekend of er een verband is tussen beide explosies. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid houdt de situatie in de gaten. De zaak is in eerste instantie wel aan de politie, benadrukt de NCTV.

Onduidelijk is of de vondst te maken heeft met de eerder dit jaar naar bedrijven en een hotel verstuurde bombrieven. Begin januari werden zeven brieven bij diverse bedrijven bezorgd, in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht. De politie houdt er rekening mee dat het om dezelfde afzender gaat. Sindsdien waren er voor zover bekend geen bombrieven meer opgedoken.