PostNL trof al eerder maatregelen na bombrieven

Nadat in januari al een aantal bombrieven waren verstuurd, kwam PostNL met maatregelen om zijn medewerkers te beschermen. Het bedrijf wilde daar toen verder niets over zeggen. „De veiligheid van de medewerkers staat voorop”, liet een woordvoerder destijds weten. Woensdagochtend, kort na twee explosies in postkamers in Amsterdam en in Kerkrade, laat PostNL weten dat in samenwerking met de politie wordt bekeken welke extra maatregelen kunnen worden getroffen.

Pakketbezorger DHL zegt al zeer streng op de veiligheid van zijn medewerkers te letten „in het hele proces van ontvangen tot bezorgen”. „Daar hebben we constant aandacht voor. De explosies van woensdagochtend zet iedereen weer extra op alert.”

Het leek waarschijnlijk dat de brieven via PostNL waren verstuurd, maar dit werd niet officieel bevestigd. Het postbedrijf werkt samen met de politie in het onderzoek naar de bombrieven. Dat wordt uitgevoerd door de politie in Amsterdam en Limburg.