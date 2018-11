Postmoderne mens wil doe-het-zelfpaspoort

Hij is 69, maar voelt zich 49. ”Positiviteitsgoeroe” Emile Ratelband wil zijn geboortedatum laten aanpassen in zijn paspoort. Het lijkt een logisch gevolg van de genderideologie. Als het geslacht mag worden aangepast, waarom de leeftijd dan niet? Hoe ver gaat de vrijheid van de mens om zelf te bepalen wie hij is?

De vergelijking met transgenders gaat mank volgens dr. Mark Hommes (59), universitair docent aan de faculteit psychologie en onderwijswetenschappen van de Open Universiteit. „Geslacht is het meest fundamentele waarop we mensen indelen. Als de genderidentiteit niet in overeenstemming is met het biologische geslacht, levert dat enorme psychische problemen op. Van transgenders heeft 21 procent ooit een zelfmoordpoging ondernomen, 79 procent heeft ooit zelfmoordgedachten gehad.”

Genderidentiteit kan volgens Hommes niet veranderd worden, dus de behandeling bestaat uit het aanpassen van het lichaam. „Maar als je bijvoorbeeld met een duidelijk mannenlichaam nog een V in je paspoort hebt staan, levert dat problemen op, zowel voor de transgender als de maatschappij.”

Lijdensdruk

Een dergelijke „lijdensdruk” ziet Hommes niet bij mensen die zeggen een andere leeftijd te hebben dan in hun paspoort staat. „Hoe stel je bovendien vast wat iemands echte leeftijd is? Dat heeft te maken met hoe oud iemand eruitziet, hoe hij zich voelt en in welke conditie het lichaam verkeert. Al die aspecten veranderen voortdurend, moet je dan ieder jaar je paspoort laten aanpassen? Ratelbands voorstel lijkt me dus onnodig en onuitvoerbaar.”

Wat iemand in zijn hoofd voelt, lijkt steeds meer leidend voor wie iemand is. Hoe ver gaat de vrijheid van de mens om zich te ontplooien? „Tot je een ander schaadt”, aldus Hommes. „Ik besef dat dit ver gaat. Ratelband kan zich met zijn 69 jaar gerust jonger kleden en gedragen, dat doen zo veel mensen. Er is geen precieze waarheid bij leeftijd.”

Jan Schippers (50), directeur van het wetenschappelijk instituut voor de SGP, ziet het verzoek van Ratelband als een logisch gevolg van de genderdiscussie in de maatschappij. „Rationeel gezien volgt het aanpassen van de leeftijd op het aanpassen van het geslacht, voor het eerst toegestaan in Roermond. Waarom mag het ene wel en het andere niet?”

Niets lijkt meer vast te liggen in de huidige maatschappij, ziet Schippers. „Het individuele gevoel is leidend voor wie iemand is, niet langer biologische kenmerken of afkomst. Zo blijft er een eenzaam individu over.”

De problemen van transgenders wil Schippers niet bagatelliseren. „De vraag is of wij in onze cultuur de verwarring niet alleen maar groter maken. Ik weet dat het suïcidecijfer onder hen vijf keer zo hoog is. Maar is geslachtsverandering de oplossing? Als de negatieve gevoelens daarna nog steeds optreden, lijkt mij de vraag aan de orde of er aan de voorkant van het proces iets misgaat.”

Schroot

De trein van de genderideologie dendert vanuit de Verenigde Naties en de Europese Unie door, vreest Schippers. „Het liberale vertoog zegt dat vrijheid zo ver gaat tot je de ander schaadt. Maar waar is dan nog de relatie met de ander? Met zo’n opvatting van vrijheid ben je zo vrij als schroot in de ruimte.”

Ratelband schudt hopelijk mensen wakker met zijn irreële verzoek, hoopt Schippers. „We zijn al zo ver heen dat we serieus praten over iemand die zijn leeftijd wil veranderen. Deze tijd vraagt een actieve houding van christenen. Niet het denken vanuit onszelf moet leidend zijn, maar het denken vanuit Christus.”