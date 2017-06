Posters in Ede tegen springen van flat

Voor het eerst hangen er ook in een flat borden die ervoor moeten zorgen dat mensen die op het punt staan zelfmoord te plegen, op andere gedachten worden gebracht. Dat meldde dagblad de Gelderlander maandag.

De borden hangen duidelijk zichtbaar in de hal bij de lift op de twee bovenste verdiepingen van de Van Eekelenflat in Ede-Zuid. Er zijn twee posters opgehangen waarop is te lezen: „Ik luister.” Daaronder staat een verwijzing naar de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie.

Het zijn dezelfde borden die door heel Nederland langs het spoor staan, op initiatief van ProRail. Maar ook op een flat hebben de borden nut, dacht een van de bewoners. Hij stapte met zijn idee naar woningcorporatie Woonstede, die vervolgens in overleg ging met de gemeente. Deze week zijn de borden geplaatst.

Veiligheidscoördinator Henk de Wit van de gemeente Ede heeft het project begeleid. „Er is onderzoek gedaan naar de werking van de borden en daaruit blijkt dat het hulpnummer echt wordt gebeld.”

Of de borden ook op andere flats komen, weet De Wit nog niet.