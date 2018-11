Postema haalt uit naar Inspectie

De maandag opgestapte voorzitter van het college van bestuur van de Limburgse scholenkoepel LVO haalt uit naar de Onderwijsinspectie. André Postema vindt het besluit van de inspectie om 353 eindexamens van VMBO Maastricht af te keuren, „onrechtmatig”. Een deel van de leerlingen bleek toch geslaagd, de anderen hoefden gemiddeld slechts 1,25 toets in te halen om alsnog een diploma te krijgen.

„In enkele weken tijd was meer dan 90 procent van de eindexamenleerlingen geslaagd, wat ook in vergelijkend perspectief een goede score is”, schrijft Postema maandag in een verklaring op zijn Facebookpagina. „Dat steekt schril af tegen de mededeling van de inspectie en de minister van Onderwijs dat er sprake was van ‘duizenden tekortkomingen’ en dat de meeste leerlingen er rekening mee moesten houden dat zij het hele jaar over zouden moeten doen.”

Postema zegt „verbijsterd” te zijn dat school en leerlingen „hard zijn gestraft” voor het niet voldoen aan eindexameneisen, „waar de Inspectie dit nooit eerder heeft onderzocht - bij geen enkele school in Nederland”. Hij vindt het onderzoek van de inspectie slecht: de inspectie onderzoekt zichzelf, aldus Postema. Zo’n onderzoek is niet onafhankelijk.

Postema is ook verbijsterd over een onderzoek door de inspectie naar nog elf andere LVO-scholen in Limburg. Het resultaat daarvan staat volgens Postema haaks op eerdere bevindingen. „Voor het uitbreken van de crisis bij VMBO Maastricht kende LVO naar het oordeel van de inspectie geen zwakke, laat staan zeer zwakke scholen.” En hij vervolgt: „Van deze bevindingen blijft nu weinig meer over. Zelfs LVO-scholen die als ‘excellent’ worden aangemerkt zijn in de wacht gezet. Het is mij niet gelukt onze scholen te beschermen tegen een strafexpeditie van de inspectie en ik voel mij daarvoor verantwoordelijk.”

Ten slotte zegt Postema - naast voormalig schoolbestuurder ook senator voor de PvdA - nogmaals verbijsterd te zijn over de manier waarop de problemen bij het vmbo in Maastricht zijn gepolitiseerd. Dat leidde volgens hem tot het „voortdurend diskwalificeren van de school, de docenten, de schoolleiding en het schoolbestuur.”