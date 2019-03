Postbezorgster bestolen van busje

Een postbezorgster is in Amsterdam bestolen van het busje waarin ze reed. De vrouw kon nog net zelf uit het voertuig vluchten, waarop de dader ermee vandoor ging. De bestelbus, een witte Volkswagen Transporter, werd later op de dag teruggevonden aan de Mekongweg in het industriegebied Westpoort.

De bezorgster reed afgelopen zondag rond 11.15 uur met postpakketten over de Australiëhavenweg in de richting van Westpoort, toen ze het vermoeden kreeg dat ze werd achtervolgd door een zwarte Volkswagen Polo. Toen de auto voor het busje stopte, kwam er een man naar haar toe. Hij zei dat ze moest doorschuiven naar de bijrijderskant en stapte zelf in. Daarop wist de vrouw het voertuig te verlaten.

De verdachte ging er vervolgens vandoor met het busje en ook de Volkswagen Polo reed weg. De vrouw sloeg daarop alarm bij een andere weggebruiker, waarop de politie werd gebeld.

De politie bracht het bericht vrijdag naar buiten, omdat ze op zoek is naar getuigen.