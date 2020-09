Een postbezorger is zaterdagochtend in Capelle aan den IJssel in zijn hand gestoken toen hij een pakketje aan de deur wilde bezorgen. Hij werd gestoken door een man die uit een auto stapte en er vervolgens weer vandoor ging.

De steekpartij was op de Wingerd. De postbezorger is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de man, die met een vrouw in een auto zat. Mogelijk lag er een verkeersruzie ten grondslag aan het incident, maar dat onderzoekt de politie nog.