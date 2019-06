Post zoek: examens moeten over

De 38 eindexamenleerlingen Duits en biologie van de Duin en Kruidbergmavo in Driehuis (Noord-Holland) moeten het centraal schriftelijk examen opnieuw maken. Volgens de school is het postpakket met de gemaakte examens, dat volgens protocol voor de tweede correctieronde aangetekend naar een andere school was verzonden, zoekgeraakt bij PostNL.

Omdat er nu geen tweede externe correctie is geweest, moeten de twee examens volgens de regels van de Inspectie van het Onderwijs over. De betreffende leerlingen krijgen komende woensdag ook nog geen examenuitslag. Ze moeten op maandag 17 juni opnieuw aan de bak.

De school, die het zeer vervelend vindt, heeft de leerlingen en hun ouders op de hoogte gebracht. De kinderen krijgen extra examentraining.

Deze week werd ook bekend dat vwo-leerlingen van het Rythovius College in Eersel twee eindexamens moeten overdoen. Ze kregen dit slechte nieuws van hun school te horen nadat een postzak met daarin de gemaakte examens was gestolen.