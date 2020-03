Positief advies voor behandeling ernstige spierziekte

Het Europees medicijnagentschap EMA heeft, onder voorwaarden, een positief advies gegeven voor het op de markt toelaten van Zolgensma. Dat is een gentherapie voor de behandeling van heel jonge kinderen met spinale musculaire atrofie (SMA), een zeer ernstige spierziekte. De beurt is nu aan de Europese Commissie, die er over zes weken een besluit over neemt. Dan zou het op de markt kunnen worden toegelaten.

Het EMA is de overkoepelende instantie van landelijke geneesmiddelenautoriteiten, zoals voor Nederland het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Dat heeft in deze procedure een leidende rol gespeeld.

Dit type goedkeuring is mogelijk bij aandoeningen waar nog geen goede behandelopties voor zijn. Een behandeling is eerder te starten doordat het EMA positief kan adviseren met minder gegevens dan normaal nodig zijn. De positieve beslissing van het EMA is gebaseerd op een klein aantal onderzoeken waaruit blijkt dat de behandeling de overleving en spierfunctie van kinderen met SMA verbetert. In Nederland zijn er vermoedelijk minder dan tien patiëntjes. De behandeling is zeer kostbaar.

Deze gentherapie (merknaam Zolgensma) brengt het genetisch materiaal van een speciaal eiwit in de zenuwcellen. Hierdoor kunnen deze cellen dit eiwit weer zelf aanmaken.