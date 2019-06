Posbank op eigen risico weer bereikbaar

Nationaal Park Veluwezoom en de Posbank in Rheden zijn weer bereikbaar. De toegangswegen zijn opgeruimd na de hevige stormen eerder deze week. Maar er zijn nog steeds paden en wegen in en rond het natuurgebied afgesloten. Rijden en wandelen in het gebied is op eigen risico, aldus de gemeente en gebiedsbeheerder Natuurmonumenten.

Volgens boswachter Jan Potkamp hangen er nog veel losse takken in de bomen in het gebied waar de tornado overheen raasde. "Het is dus goed uitkijken geblazen." Het zou beter zijn om niet in het gebied te komen, maar volgens Potkamp hielden zelfs de waarschuwingen van de afgelopen twee dagen bezoekers niet tegen.

De gemeente waarschuwt dat het her en der "nog een flinke chaos" is. De afsluitingen die er nog zijn gelden voor iedereen en ze zijn er niet voor niks, aldus een woordvoerster. Als het natuurgebied vrijdagavond opnieuw stormschade oploopt, worden nu opengestelde wegen wellicht opnieuw afgesloten. Dat wordt met borden aangegeven.