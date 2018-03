Pos: Jongeren op SGP-lijsten bewijst nut

Dat de SGP bij de deze gemeenteraadsverkiezingen meer jongeren op lijsten plaatste, heeft beslist zijn nut gehad, reageert Willem Pos, voorzitter van SGP-jongeren op de verkiezingsuitslag.

Op diverse plaatsen kregen jongeren een beduidend aantal voorkeurstemmen, constateert Pos. Hij wijst behalve op Tom de Nooijer in Oldebroek ook op Koen Schouten in Hardinxveld, Hans van ’t Land in Ede, Willem-Jan Verdoes in Zuidplas en Jurian van der Ree in Goes. „Zij kwamen niet in de raad, maar kregen wel honderd of meer voorkeurstemmen, zodat je kunt concluderen dat het op lijsten plaatsen van jonge SGP’ers duidelijk in een behoefte voorziet. Jonge kandidaten spreken een specifieke doelgroep aan.”

Zelf kreeg Pos in Alphen aan den Rijn zo’n tweehonderd voorkeurstemmen. Frank van Putten kreeg er in dezelfde plaats circa 150. „Maar er zijn ook plaatsen waar de SGP nog wel wat verjonging kan gebruiken”, hint Pos.

De vorige voorzitter van SGP-jongeren, Jacques Rozendaal, deed zijn partij in 2013 in een open brief de aanbeveling om meer jongeren op lijsten te plaatsen.