Portugees opgepakt die tot 15 jaar in cel moet

De politie heeft in Den Haag een 33-jarige Portugees aangehouden die in eigen land is veroordeeld tot maximaal vijftien jaar celstraf voor een gewapende overval met gijzeling. Mogelijk wordt hij uitgeleverd aan Portugal.

De man werd sinds 11 april gezocht. De politie zag de Portugees maandagmiddag als bijrijder in een auto zitten en hield dat voertuig aan. De man stond op een lijst van het zogeheten EVA-team. Dat team richt zich op de opsporing van veroordeelden die nog een straf moeten uitzitten.