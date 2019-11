Portretprijs voor Bartner, Priem en Verhoeff

De winnaars van de Nederlandse Portretprijs 2019 zijn Scott Bartner met Tempête (in de categorie 2D, 5000 euro) en Mooniq Priem met beeldhouwwerk Japans meisje ofwel Little Ichiko (in de 3D-categorie, ook 5000 euro). De werken zijn volgens de jury onder voorzitterschap van Rudi Ekkart respectievelijk „spectaculair door gebrek aan spektakel” en „een kleine tijdbom vol power; briljant en trefzeker” .

Amy Verhoeff won de Jong Talent Award (2500 euro) met haar schilderij Opa. Dat is volgens de jury „goed op alle fronten”. De Nederlandse Portretprijs is geïnspireerd op de Britse BP Portrait Award die sinds 1980 bestaat en waarvoor telkens meer dan 2500 inzendingen uit tachtig landen binnenkomen.

Er waren 1254 tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken voor deze Nederlandse editie ingezonden door bekende en onbekende Nederlandse kunstenaars. Er werden vijftig werken genomineerd, die tot en met 17 november te zien zijn in de expositie Het Portret in Slot Zeist.