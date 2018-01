Portiers belaagd in Bergen op Zoom en Breda

In Breda en Bergen op Zoom zijn portiers afgelopen nacht belaagd door uitgaanspubliek. Een uitsmijter van een café in het centrum van Bergen op Zoom had een 24-jarige man uit die plaats de kroeg uitgezet en werd vervolgens op straat geschopt en geslagen. Omstanders schoten de portier te hulp en hielden de agressieve man in bedwang tot de politie kwam. De verdachte zit vast en wordt zondag verhoord.

Ook bij een café in Breda moest de politie eraan te pas komen toen een portier werd belaagd door een groep van zo’n vijftien mensen. Ze probeerden de portier weg te trekken bij de ingang van de horecagelegenheid aan de Havermarkt. Een achttienjarige man uit Oisterwijk is door agenten aangehouden voor verstoring van de openbare orde.