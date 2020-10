Bij een portiekwoning in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West zijn donderdagochtend vroeg kogelgaten aangetroffen. De politie kreeg rond 07.00 uur een melding en ontdekte ter plekke zes kogelgaten in de centrale toegangsdeur van het pand aan de Naaldwijkstraat. Ook lagen er meerdere hulzen.

Niemand raakte gewond, laat een politiewoordvoerder weten. De recherche zoekt getuigen die iets verdachts hebben gezien in de nacht van woensdag op donderdag of in de vroege ochtend.