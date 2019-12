Porsche koerste ‘knalhard’ op aanrijding af

De 28-jarige Rutger H. uit Bergen, die ervan wordt verdacht met zijn Porsche in Heerhugowaard een 15-jarig meisje te hebben doodgereden, passeerde vlak voor het fatale ongeval met een snelheid van tenminste 112 kilometer per uur de camera’s van een nabijgelegen McDonald’s. Dit zei de officier van justitie donderdag tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Alkmaar.

Het ongeval gebeurde op 19 juni van dit jaar, toen het meisje ’s avonds laat met haar fiets de Westtangent overstak. Ter plekke mag niet harder worden gereden dan 50 kilometer per uur. Automobilisten die op dezelfde weg reden hebben volgens de aanklaagster gezegd vlak voor het ongeval te zijn ingehaald door drie auto’s, die „knalhard” voorbijkwamen.

Het meisje overleed ter plekke. Direct na de aanrijding staken geruchten de kop op over een straatrace, maar volgens de officier van justitie loopt het onderzoek naar de precieze toedracht zeer moeizaam. Zo legde de verkeersregelinstallatie op het kruispunt waar de aanrijding gebeurde geen gegevens vast, waardoor nauwelijks is vast te stellen of H. door rood reed. Ook uit de Porsche zijn tot dusverre geen data gekomen.

De bestuurders van beide andere auto’s zijn eveneens verdachten in de zaak, maar H. moest voorkomen omdat hij de enige is van wie het rijbewijs was ingenomen. Hij kreeg het voorlopig terug van de rechtbank, met name omdat het onderzoek vermoedelijk nog lang duurt.

Die beslissing was zeer tegen de zin van de aanklaagster. Volgens haar heeft H. ten tijde van het ongeval in de auto gebruikgemaakt van zijn mobiele telefoon. Daarvan weigerde hij de politie in eerste instantie de pincode te geven. Later bleek hij appberichten te hebben gewist, maar die zijn wel teruggevonden.

Zijn advocaat zei dat het OM H. „te gemakkelijk” wegzet als man die te hard reed en ondertussen op zijn telefoon zat. H. zelf betuigde huilend spijt. Het is niet bekend wanneer de zaak verdergaat.