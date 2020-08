Populaties trekkende zoetwatervissen met driekwart geslonken

De populaties van trekkende zoetwatervissen zoals zalm, paling en houting zijn in de afgelopen vijftig jaar wereldwijd met 76 procent afgenomen. Dat staat in een internationaal onderzoeksrapport van onder meer de Rijksuniversiteit Groningen.

De trekvissen hebben het vooral moeilijk door constructies in rivieren, zoals dammen, stuwen en gemalen. De gemiddelde afname is het sterkst in Europa (93 procent) en Zuid-Amerika (84 procent) en het minst in Noord-Amerika (28 procent).

Dat het in Noord-Amerika beter gaat, komt volgens de onderzoekers doordat daar in de afgelopen dertig jaar bijna 1500 dammen, stuwen en sluizen zijn weggehaald. „Daardoor kan het water weer vrij stromen en komen natuurlijke processen weer op gang waar de trekvissen het van moeten hebben”, aldus de onderzoekers.

De experts onderzochten meer dan 1400 populaties van 247 vissoorten. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van onder meer het Wereld Natuur Fonds en de World Fish Migration Foundation in Groningen.