Populariteit Vierdaagse in Mali groeit

De Vierdaagse in kamp Castor in Gao in het Afrikaanse Mali groeit. Volgens het ministerie van Defensie lopen deze week al 194 militairen uit Nederland, België, Duitsland en Canada mee in de ‘woestijn-editie’ van de Nijmeegse Vierdaagse.

Een handjevol Nederlanders op VN-missie organiseerde de wandeling in Mali twee jaar geleden voor het eerst ter gelegenheid van de honderdste editie van de Vierdaagse in Nederland. Vorig jaar groeide de groep al uit tot 75 deelnemers uit Nederland en Duitsland.

De lopers in Mali starten om 04.00 uur ’s ochtends. Ze lopen elke dag 10 kilometer. Dat is onder Afrikaanse omstandigheden vergelijkbaar met de 40 kilometer die militairen in Nederland lopen, zegt Defensie. In Mali dragen de deelnemers geen rugzak met 10 kilo bepakking mee, aangezien het verplichte scherfvest al 12 kilo weegt. Uit veiligheidsoverwegingen leggen de lopers elke dag hetzelfde rondje rondom het kamp af.