Populariteit speedpedelecs neemt toe

Steeds meer Nederlanders schaffen een speedpedelec aan. Op 1 juli van dit jaar telde ons land bijna 17.200 van dergelijke extra snelle elektrische fietsen, een toename van bijna 62 procent in vergelijking met twee jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS.

Speedpedelecs zijn elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45 kilometer per uur en daarmee een stuk sneller zijn dan een gewone elektrische fiets. De fietsen gelden sinds vorig jaar voor de wet als bromfiets. In juli 2017 reden er ruim 10.600 van deze snelle e-bikes op de Nederlandse wegen.

Vooral 55-plussers schaften relatief vaak een dergelijke snelle elektrische fiets aan. Op 1 juli 2017 stonden ruim 3500 snelle e-bikes op naam van een 55- tot 75-jarige, twee jaar later waren dat er bijna 6500, een toename van 82 procent.

De meeste speedpedelecs stonden geregistreerd in de provincie Utrecht, namelijk 142 per 100.000 inwoners. In Limburg wonen de minste bezitters met 55 snelle elektrische fietsen per 100.000 inwoners.

Ook het aantal elektrische bromfietsen steeg de afgelopen twee jaar. Op 1 juli telde ons land 6000 exemplaren, 74 procent meer dan twee jaar eerder. Het aantal conventionele bromfietsen nam af met 2,8 procent. Daarvan stonden op 1 juli 456.000 stuks geregistreerd.