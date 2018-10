Poortactie bij vaccinmaker

CNV Vakmensen houdt dinsdagmorgen een poortactie op de stoep bij vaccinmaker Bilthoven Biologicals. Er was de vaccinproducent een ultimatum gesteld om met een beter cao-bod te komen, maar dat is uitgebleven. De bond wil 3,5 procent meer loon voor de vierhonderd medewerkers, 3 procent meer dan zou zijn geboden.

De in de nabije toekomst verwachte bedrijfsresultaten geven totaal geen aanleiding om te knijpen in de arbeidsvoorwaarden, aldus de bond. De poortactie is de aftrap voor een grote handtekeningenactie. Als die niets oplevert, zullen de acties harder worden. De bond zegt echter voorzichtig te zijn, omdat het bedrijf een belangrijk product maakt.