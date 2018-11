Poolse verdachte toch overgeleverd aan Polen

Een 27-jarige Pool, die wordt verdacht van het ontvoeren en doden van zijn partner, mag toch worden overgeleverd aan zijn vaderland. De rechtbank in Amsterdam schortte die overlevering in oktober nog op omdat ze vragen had over het functioneren van de rechterlijke macht in het land.

Een reeks vragen die de rechtbank daarover in Polen heeft gesteld is inmiddels beantwoord. Bij de zaak tegen deze Pool zijn die antwoorden voor het eerst meegewogen. Volgende week buigt de rechtbank zich over de overlevering van elf andere Poolse verdachten.

De Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) heeft de afgelopen jaren een serie omstreden hervormingen doorgevoerd. Die geven de regering meer invloed over de rechterlijke macht. Daardoor komt volgens de Europese Unie de scheiding der machten in het land in gevaar. De rechtbank ziet echter nu geen reden meer om aan te nemen dat het recht op een eerlijk proces is aangetast.