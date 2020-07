Poolse langer in cel voor doodsteken van ex-partner in Sevenum

Een 33-jarige vrouw uit Polen is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 11,5 jaar voor het neersteken van haar ex-partner in zijn stacaravan in het Limburgse Sevenum. Het gerechtshof in Den Bosch legt haar daarmee een hogere straf op dan de rechtbank in Roermond die haar tot 9 jaar cel veroordeelde.

De vrouw werd op 4 december 2015 aangehouden, kort nadat haar 47-jarige ex-man was overleden aan de gevolgen van een diepe steekwond in zijn borst en reanimatie door ambulancepersoneel niet meer mocht baten. De vrouw beweerde dat ze in de keuken vlees voor haar hond aan het snijden was en van achteren door hem werd benaderd. Bij een schermutseling zou de vrouw zich hebben omgedraaid, waarna de man in het mes was gevallen.

Het hof gelooft de vrouw niet. Het mes waarmee het slachtoffer is gestoken blijkt een ander mes dan het mes waarmee ze het vlees voor de hond sneed. Daarnaast past het bloedsporenonderzoek in de stacaravan niet bij het scenario van de vrouw. Volgens het hof was er sprake van opzet en heeft ze doelbewust in de borst van het slachtoffer gestoken, waarmee ze een steekwond van 13,8 centimeter diep veroorzaakte.

De straf valt 2,5 jaar zwaarder uit, omdat de Poolse volgens het hof sinds haar aanhouding iedere betrokkenheid bij de dood van de man heeft ontkend. „Ook heeft zij nooit volledige openheid van zaken gegeven en geen verantwoordelijkheid genomen voor haar handelen. Bovendien heeft zij geen berouw getoond over haar eigen handelen of spijt betuigd tegenover de nabestaanden”, aldus het hof. De vrouw moet de nabestaanden een schadevergoeding van bijna 3000 euro betalen.