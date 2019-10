Pool gepakt voor fataal ongeval oud en nieuw

De politie heeft een verdachte opgepakt van het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Vlissingen afgelopen nieuwjaarsnacht. Het gaat om een 37-jarige Pool, die destijds ernstig gewond werd aangetroffen na het crashen van een auto iets verderop.

Het fatale ongeval vond plaats in de Sottegemstraat. Daarbij kwam een 24-jarige fietser om het leven. De veroorzaker, vermoedelijk een automobilist, reed door. Enkele minuten na dit ongeluk crashte in de Burgemeester van Woelderenlaan een auto. De gewonde Pool werd in de buurt van de gecrashte auto aangetroffen en met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is er een verband tussen beide ongevallen. De verdachte zit vast en wordt donderdag voor de rechter-commissaris geleid.