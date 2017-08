Ponypark verder zonder pony’s

Attractie- en vakantiepark Slagharen neemt afscheid van de pony’s waarmee het park landelijke bekendheid verwierf. RTV Drenthe schreef dinsdag dat de laatste zestig huisjes waar je een pony bij kon huren tegen de vlakte gaan. Daarmee verdwijnen ook de laatste zestig paardjes uit het voormalige Ponypark Slagharen.

Directeur Wouter Dekkers benadrukt dat de vraag naar een huisje met een pony er nog altijd is, maar dat de huisjes simpelweg ‘op’ zijn. Dierenwelzijn is een kleine factor die Dekkers heeft meegenomen in zijn besluit. „Je merkt wel dat er in de maatschappij steeds meer vragen over komen, net als bij het Dolfinarium.”