Pontjes uit de vaart door hoogwater

Het water in de grote rivieren staat maandag zo hoog, dat een aantal veerpontjes uit de vaart is genomen. Ze kunnen door de hoge waterstand niet meer aanleggen bij de oevers. Maar, waarschuwen waterschappen, het tijdelijke hoogwater betekent niet dat er een einde is gekomen aan de voortdurende droogte.

De uiterwaarden van Rijn en Waal zijn volgelopen doordat een grote hoeveelheid regen- en smeltwater uit Zuid-Duitsland en Zwitserland Nederland heeft bereikt. Rijkswaterstaat denkt dat de rivieren over twee dagen weer hun normale omvang hebben.

De grondwaterstand in met name het oosten en zuiden van het land is nog steeds veel te laag. In een deel van het werkgebied van waterschap De Dommel geldt daarom tot 1 juni een sproeiverbod. Volgens waterschap Rijn en IJssel staan sommige beken en sloten nog steeds of alweer droog. Volgens het schap heeft het juist op de droogste zandgronden ook niet veel geregend, zodat het neerslagtekort oploopt.