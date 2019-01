„Pollen kunnen al leiden tot hooikoorts”

Door de zeer warme december en januari ligt de ontwikkeling in de natuur een maand voor op schema. Mensen die last hebben van hooikoorts moeten eerder dan normaal rekening houden met klachten door de pollen van hazelaars en elzen.

Dat melden onder andere De Natuurkalender, het LUMC en de Wageningen University. De voorlente wordt steeds duidelijker zichtbaar. De komende week komt de tweede lichting elzenpollen in de lucht. De hazelaar kwam al in december op grote schaal in bloei, waardoor de piek van de eerste bloeiwaarnemingen waarschijnlijk op 31 december is komen te liggen. Vijftig jaar geleden was dat gemiddeld 15 februari (1940 tot en met 1968).

December was met een gemiddelde temperatuur van 6,1 graden in De Bilt een zeer zachte maand en januari is ook zeer zacht begonnen. De gemiddelde temperatuur lag de eerste tien dagen bijna drie graden boven het gemiddelde.

Op 22 december werd ook al gewaarschuwd voor hooikoorts tijdens de kerst. Het LUMC telde op eerste kerstdag al veel elzenpollen.