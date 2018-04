Een 54-jarige politiemedewerkster van de eenheid Amsterdam is aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. De vrouw is ook buiten functie gesteld. De aanleiding is „vermoedelijk ernstig plichtsverzuim”. Wat dat inhoudt wil de politie in verband met de privacy niet zeggen.

Naast het strafrechtelijk onderzoek loopt tegen de politiemedewerkster ook een intern onderzoek.