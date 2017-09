Politievrijwilligers slaan alarm

De Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) heeft een brandbrief gestuurd aan korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie. Ze wil garanties dat er volgend jaar alsnog wordt geïnvesteerd in opleidingscapaciteit voor huidige en nieuwe politievrijwilligers.

Gebeurt dat niet, dan dreigt een verhoogde uitstroom van vrijwilligers. En dat zou weer ten koste gaan van de hoeveelheid ‘blauw op straat’, aldus de LOPV. Volgens de organisatie had de minister wel een investering toegezegd.

Verder roept de LOPV de vrijwilligers die dinsdag (Prinsjesdag) worden ingezet langs de route van de Glazen Koets, op om af te zien van acties. Er zouden plannen zijn om een ‘spontaan’ werkoverleg te houden tijdens de rijtoer van de koning. De LOPV wacht liever eerst het antwoord van Akerboom af.

De korpsleiding laat in een reactie weten aandacht te hebben voor de zorg van de politievrijwilligers. „Daarom staat deze week een gesprek gepland met vertegenwoordigers van de politievrijwilligers.”

Ook voert de korpsleiding inmiddels gesprekken met de politieacademie over de opleidingscapaciteit. „De komende jaren heeft de politie veel opleidingsplaatsen nodig. Onder meer voor de vervanging van duizenden agenten die de komende jaren het korps verlaten in verband met hun pensioen en een eventuele uitbreiding van het korps. Ook is er capaciteit nodig voor opleiding ten behoeve van doorstroming.”

Er zijn ongeveer 3000 vrijwilligers bij de politie. Het uitvoerende deel van hen draagt een uniform en een wapen.

De Nationale Politie ligt op tal van manieren onder vuur. Zo verscheen afgelopen week een vernietigend rapport over corruptie en geldverkwisting bij de centrale ondernemingsraad. Ook meldden de politiebonden ACP en NPB onlangs dat de Nationale Politie duizend juridische procedures voert tegen de eigen medewerkers. Verder zouden duizenden agenten ziek thuis zitten na een conflict met de werkgever. Het tekort aan politiemensen zou nijpend aan het worden zijn, vooral in de steden.