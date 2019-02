„Politiestudent zwaar in maag met woordtest”

De politievakbond ANPV pleit voor de aanpassing van een taaltoets voor politiestudenten, omdat die volgens de bond veel te zwaar is. Studenten klagen massaal over de toets die onderdeel is van de politieopleiding en zitten er „zwaar mee in hun maag”, aldus de ANPV.

Het gaat om een toets waarbij studenten uit meer dan duizend te leren woorden 35 woorden krijgen voorgelegd. 82 procent moet goed zijn voor een voldoende. Als de studenten dit niet halen, krijgen ze nog twee herkansingen gedurende de opleiding.

Maar volgens de ANPV komen in de lijst woorden voor waar „menig Nederlander nog nooit van gehoord heeft”, zoals excerpt, agnosticisme, redundantie, tautologie, matriarchaal, alluviaal en afrodisiacum. De bond hoort regelmatig verhalen van studenten die geen politieagent kunnen worden omdat ze de woordentest niet hebben gehaald.

Het kan volgens de bond „niet de bedoeling zijn dat goed functionerende politiestudenten ontslagen worden doordat ze een paar woorden niet kennen in een tijd waarin de werkdruk erg hoog is door tekorten”. De ANPV pleit voor een aanpassing van de taaltoets bij de korpsleiding.