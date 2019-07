Politierechter verwijst zaak Marco Kroon door

De strafzaak tegen Marco Kroon zal worden behandeld door de meervoudige militaire kamer van de rechtbank Arnhem. De militaire politierechter besloot dat donderdag op nadrukkelijk verzoek van de verdediging. Die vond dat de zaak zo complex is, dat meerdere rechters zich daarover zouden moeten buigen.

De politierechter meende dat de zaak niet zo heel complex is, maar dat er nog wel veel nieuwe informatie bij zal komen in het dossier. Hij verwees de zaak door, ook omdat er veel omstandigheden bij de kwestie moeten worden betrokken, zoals de bijzondere positie van de drager van de Militaire Willems-Orde. Bij de beoordeling en bij de bepaling van de strafmaat is het belangrijk dat er meerdere rechters zijn, aldus de politierechter.

De zaak is voor onbepaalde tijd uitgesteld.