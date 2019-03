Politieprotest mag niet via Hofweg en Spui

De demonstratieve betoging van de politiebonden mag maandag niet via de Hofweg en het Spui in Den Haag gaan. De voorzieningenrechter heeft de gemeente gelijk gegeven in een kort geding, dat de bonden hadden aangespannen.

De rechter in Den Haag vindt net als de gemeente dat de route die de stad heeft goedgekeurd, langs onder meer de Lange Vijverberg, minder hinder voor het verkeer veroorzaakt en de hulpdiensten in geval van nood voldoende ruimte geeft. De demonstratie start ’s middags om 15.00 uur, dan begint ook de avondspits.

Het bezwaar van de bonden dat de goedgekeurde route te kort zou zijn, noemt de rechter niet aannemelijk „gezien de ervaringen met de recente demonstratie van 15.000 klimaatdemonstranten”. De politiebonden verwachten 10.000 deelnemers aan het protest.