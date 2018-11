Politieonderzoek bij twee woonwagens in Oss

De politie doet woensdag onderzoek in en bij twee woonwagens in Oss. Het onderzoek heeft te maken met een schietincident voor het woonwagencentrum aan de Hoogheuvelstraat waarbij in juni een 30-jarige man om het leven kwam, meldt de politie.

Enkele dagen na de schietpartij meldde een man zich bij de politie. Hij werd aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid en zit nog steeds vast. Over het motief doet de politie geen mededelingen. De doodgeschoten man werd volgens het Brabants Dagblad eerder dit jaar nog veroordeeld vanwege betrokkenheid bij de handel in hennep.