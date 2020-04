‘Politiemol’ woont rechtszaak bij via videolink vanuit Oekraïne

Het gerechtshof in Den Bosch behandelt maandag de zaak tegen verondersteld ‘politiemol’ Mark M. (33). Hij zou jarenlang geheime politie-informatie hebben verkocht aan criminelen en daar tienduizenden euro’s mee hebben verdiend. De rechtbank veroordeelde de ex-politieman twee jaar geleden tot vijf jaar cel. M. zal het proces via een beeldverbinding vanuit zijn vaderland Oekraïne ‘bijwonen’.

De zaak tegen M. en drie medeverdachten is de eerste grote strafzaak die inhoudelijk wordt behandeld sinds het ingaan van de coronamaatregelen en de sluiting van gerechtsgebouwen op 17 maart. Afgelopen vrijdag eiste het Openbaar Ministerie acht en twaalf maanden cel tegen twee medeverdachten. Zij zouden informatie van M. hebben gekocht. In verband met de coronamaatregelen was het tweetal niet fysiek aanwezig in de rechtszaal. Een van hen had een videoverbinding met het Bossche hof.

M. heeft toegegeven dat hij veelvuldig in de politiesystemen heeft gezocht en dat hij gegevens heeft gelekt, maar zegt er nooit voor te zijn betaald. Het OM bestrijdt dat en eist bijna 76.000 euro van hem in een aparte ontnemingsprocedure.

M. werkte destijds bij de politie in Weert. In 2015 viel hij door de mand en werd hij opgepakt. In mei 2018 kwam hij door een fout van justitie op vrije voeten en vertrok nadien uit Nederland. Behalve van de verkoop van politiegegevens beschuldigt het OM hem van computervredebreuk en witwassen.