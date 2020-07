Politiemol Mark M. zit weer vast

De tot vijf jaar cel veroordeelde ‘politiemol’ Mark M. zit weer in de cel. De man heeft zich woensdag volgens afspraak in Nederland gemeld, zo bevestigt het Openbaar Ministerie een bericht van het Eindhovens Dagblad.

M., voormalig politieman in Weert, is vanuit Oekraïne naar Nederland gereisd om zich te laten insluiten. Zijn veroordeling is nog niet onherroepelijk, omdat hij beroep in cassatie heeft aangetekend bij de Hoge Raad. Bij de uitspraak in hoger beroep, begin mei, gaf het hof een zogeheten bevel gevangenneming af, wat zoveel betekent dat M. de finale uitkomst van zijn strafzaak niet in vrijheid mocht afwachten. De ex-agent is veroordeeld voor het verkopen van geheime politie-informatie aan criminelen en witwassen.

M. liep in 2015 tegen de lamp. In 2018 kwam hij door een fout van justitie vrij. Hij vertrok vervolgens naar Oekraïne. Zijn proces in hoger beroep heeft hij daar via een videoverbinding bijgewoond. M. heeft altijd ontkend dat hij informatie heeft verkocht.