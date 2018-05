Politiemol Mark M. op vrije voeten na blunder OM

Door een fout van het Openbaar Ministerie heeft het gerechtshof in Den Bosch politiemol Mark M. vrij moeten laten. Het OM heeft verzuimd tijdig verlenging van het voorarrest aan te vragen van M., die vijf jaar de gevangenis in moest voor het verraden van politiegeheimen. Dat meldt het ED.

De politiemol zorgde voor veel commotie, de Weerter aspirant-agent kon in politiedossiers die hij via een makelaar doorspeelde naar criminelen. De rechtbank veroordeelde hem tot vijf jaar cel, en hij moest ook meteen de cel in. Dat had nog wat voeten in de aarde: bij het voorlezen van het vonnis zat hij in de Oekraïne, de politie zou hem moeten oppakken maar een paar dagen later meldde hij zichzelf.