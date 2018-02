Politiemol Mark M. meldt zich voor celstraf

‘Politiemol’ Mark M., die vorige week werd veroordeeld voor corruptie, zit in de cel. Hij heeft zich maandagochtend gemeld bij de politie in Roermond en is meteen overgebracht naar een huis van bewaring, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

De voormalige politieman uit Weert kreeg vijf jaar celstraf van de rechtbank in Den Bosch. Hij kreeg die voor het verkopen van politie-informatie, computervredebreuk en witwassen.

M. moest meteen worden opgepakt, maar hij was na zijn vrijlating uit voorarrest naar zijn thuisland Oekraïne gegaan. Zijn advocaat had al gezegd dat M. zich gewoon zou melden als het OM hem zou oproepen om zijn straf uit te zitten.

M. is in hoger beroep gegaan.