Politiemol Mark M. kreeg terecht strafontslag

‘Politiemol’ Mark M. uit Weert is terecht ontslagen vanwege plichtsverzuim. De bestuursrechter in Limburg heeft dat bepaald in een zaak die M. had aangespannen tegen de korpschef. De voormalige agent werd vorige maand veroordeeld tot vijf jaar celstraf, omdat hij politie-informatie lekte en verkocht, wegens computervredebreuk en witwassen. M. had eerder al beroep ingesteld tegen zijn strafontslag.

De korpschef had in zijn besluit drie gedragingen opgenomen die zijn te bestempelen als plichtsverzuim. Dat was onder meer het vaak raadplegen van de politiesystemen naar informatie waarmee hij vanuit zijn functie geen betrokkenheid had, het kopiëren en exporteren van deze gegevens en het naar buiten brengen van deze bestanden.

Deze gedragingen leveren al zeer ernstig plichtsverzuim op, waarbij strafontslag op zijn plaats is, aldus de rechtbank. De betrokkene heeft dit gedrag tijdens de zitting in december niet weersproken, zodat de bestuursrechter aanneemt dat hij dit ook echt heeft gedaan.