Politiemol Den Haag krijgt 2 jaar celstraf

Voormalig rechercheur Rick V. (36) uit Zoetermeer is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van twee jaar, omdat hij vertrouwelijke informatie heeft gelekt uit tientallen politiezaken. Hij heeft zich laten omkopen door twee andere verdachten, met wie hij bevriend was. Deze twee zijn volgens de rechtbank schuldig aan actieve omkoping, ook al is niet goed vastgesteld wat voor beloften zijn gedaan aan V. en welke daarvan zijn vervuld.

Volgens de rechtbank heeft V. door zijn acties, die vanaf mei 2016 zeker 1,5 jaar duurden, ernstig misbruik gemaakt van zijn bijzondere positie en het vertrouwen op brutale wijze geschonden. Ook beschadigde hij het imago van de politie. Het lekken van de politiegegevens stopte volgens de rechtbank alleen omdat de rechercheur werd gearresteerd in oktober 2017. V. mag van de rechtbank gedurende zeven jaar geen enkel openbaar ambt meer vervullen.

De politieman, met achttien dienstjaren, begon met het zoeken van relatief onschuldige informatie. Maar de zaken werden steeds groter en gingen onder meer over motorclubs. Een rechercheur heeft toegang tot meer politiesystemen dan een gewone agent en kan onder meer bij informatie over landelijke onderzoeken.

De medeverdachten Melvin van de K. en Sebastiaan van der E. kregen respectievelijk twintig maanden en zestien maanden cel opgelegd. Voor Van der E. geldt dat ook voor verboden wapenbezit. Volgens de rechtbank speelde het tweetal de gegevens door aan criminele contacten.

V. heeft gezegd dat hij geen geld ontving voor het lekken. Hij zou alleen zijn vismaatjes tevreden hebben willen houden. De rechtbank vond dat niet aannemelijk. De straffen voor V. en Van de K. zijn iets lager dan de aanklager had geëist, omdat niet alle beschuldigingen bewezen waren.