Politiemensen vrijuit in zaak overval Gees

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet over tot strafvervolging van twee politiemensen en een officier van justitie wegens gemaakte fouten in een zaak rond een dodelijke woningoverval in het Drentse Gees. De fouten hielden verband met een proces-verbaal waarin onjuistheden stonden. De drie ambtsdragers hebben inderdaad fouten gemaakt, concludeert het OM op basis van een onderzoek van de rijksrecherche, maar het gaat te ver om hen hiervoor voor de rechter te brengen. Een disciplinaire straf volstaat.

Voor de overval hebben vier verdachten terechtgestaan. Drie van hen zijn veroordeeld. De rechtbank verklaarde vanwege de perikelen met het proces-verbaal de vervolging van de vierde ongeldig. De rechter stelde door het OM te zijn misleid. Het OM heeft bewuste misleiding ontkend en tegen alle uitspraken in hoger beroep gegaan. Die procedure loopt nog bij het hof in Leeuwarden.

De advocaten van drie verdachten hebben aangifte tegen drie politiemensen en twee officieren van justitie gedaan wegens valsheid in geschrift. Twee van hen (een officier en een rechercheur) zijn niet als verdachte aangemerkt, de andere drie wel.

Het gewraakte proces-verbaal was een weergave van een getuigenverhoor. De behandelend officier van justitie heeft dit stuk in het strafdossier over de overval gestopt, terwijl zij geweten moet hebben dat het stuk onjuistheden bevatte. Strikt genomen, stelt het OM vast, is dat een strafbaar feit.

Toch vindt het OM strafvervolging niet op zijn plaats. De getuigenverklaring bevat geen inhoudelijke maar procedurele onjuistheden, zo redeneert het. Daarnaast hebben de fouten geleid tot strafvermindering voor drie verdachten en is in één geval de hele zaak van tafel gegaan. Ook zijn de betrokken ambtsdragers volop (negatief) in het nieuws geweest.