Een medewerker van de politie in Oost-Nederland is buiten functie gesteld. De man wordt verdacht van ernstig plichtsverzuim. Hij zou foutief hebben gerapporteerd over een geweldsincident waar hij tijdens zijn werk bij betrokken was, meldt de politie.

Een speciale afdeling van de politie onderzoekt de zaak in opdracht van het Openbaar Ministerie. Zolang dat onderzoek loopt, heeft de man geen toegang tot de gebouwen en systemen van de politie.